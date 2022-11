Guasto sulla Roma-Lido, è caos navette: la rabbia dei pendolari (FOTO)

Cambiano i nomi, da Atac è passata sotto ‘l’ala’ di Astral, ma la situazione resta la stessa: la Roma-Lido, ora Metromare, è una tratta da inferno. E ogni giorno per i pendolari c’è un disagio nuovo. Guasti, problemi alla corrente, navette sostitutive che scarseggiano. E ai viaggiatori non resta che rassegnarsi o avvisarsi l’uno con l’altro sui social, con un tam tam, dove prevalgono rabbia e indignazione. Anche questa mattina, infatti, da più di un’ora la tratta è interrotta. E i bus messi a disposizione sembrano tardare ad arrivare.

Servizio interrotto tra Acilia e Lido Centro

Questa mattina, da più di un’ora, a causa di un guasto tecnico lungo la linea il servizio è stato parzialmente interrotto tra Acilia e Lido Centro. Servizio rallentato, come fa sapere Astral infomobilità, tra Acilia e Roma e tra Colombo e Lido Centro. Sono state attivate le navette sostitutive, ma è qui che regna il caos: i bus non arrivano, sono pochi e chi riesce a salire è costretto a viaggiare ammassato.

La rabbia dei pendolari

“Trovate alternative, le navette non passano”- scrive sui social un pendolare, che ora si trova lì, fermo. In attesa di un bus. C’è chi deve andare al lavoro, chi a scuola. E ora non ha alternative, se non aspettare. “Non sono organizzati, di che ci stupiamo? Che vergogna“ – continuano indignati i viaggiatori. Di commenti di questo tipo se ne leggono a bizzeffe perché chi viaggia su quella tratta sa bene che a ogni nuovo giorno corrisponde un nuovo guasto. C’è sempre qualcosa che non funziona. La situazione, ormai da tempo, è la stessa: guasti e navette sostitutive. Quelle che dovrebbero ‘tamponare’ e salvare i pendolari. Le stesse che, invece, quando arrivano sembra quasi un miraggio.