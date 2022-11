Roma-Lido, sit in di protesta dei pendolari: ‘Siamo stanchi’. Ecco dove e quando

Il Comitato Pendolari della Roma-Lido, visto l’aggravarsi dei disagi sulla linea ferroviaria che collega la zona di Ostia Lido al quartiere Ostiense, ovvero il centro di Roma, ha organizzato diverse iniziative per contestare la gestione della tratta ferroviaria. Nel calendario del comitato, previsti due sit-in presso la sede del Cotral e il Campidoglio, oltre all’ennesima assemblea pubblica ad Acilia, ovvero a piazza Capelvenere.

Le iniziative del Comitato Pendolari Roma-Lido

Il Comitato Pendolari della Roma-Lido ha in programma le seguenti iniziative di protesta la prossima settimana, per evidenziare l’estremo grado di insoddisfazione per il servizio insufficiente reso sulla nostra sciagurata linea ferroviaria, nonostante sia ben pagato. Sono anni che i pendolari vivono sulla propria pelle le sofferenze di un servizio che gli sta rendendo la vita impossibile e che da agosto 2023 subirà un addirittura un aumento del prezzo, pur mettendo in scena un transito indegno per una Capitale europea.

Il Comitato Pendolari della Roma-Lido vuole ribadire il concetto al gestore del servizio COTRAL, che oggi brancola palesemente nel buio. Inoltre, anche alla Regione Lazio, che non si è mai accollata una responsabilità dei problemi che riguardano la linea di sua proprietà e al Comune di Roma Capitale, troppo spesso assente quando occorreva farsi sentire e che ancora oggi non considera i pendolari come cittadini romani, ma di bensì di “serie b” perché provenienti dall’entroterra capitolino, ovvero il X Municipio.

Il Comitato Pendolari chiede pieno sostegno alla cittadinanza locale, chiedendo una partecipazione reale e non virtuale agli eventi che hanno in programma. Il primo appuntamento sarà mercoledì 30 novembre 2022 alle ore 10.00, dove gli attivisti del comitato si riuniranno in sit-in sotto la sede del Cotral a via Bernardino Alimena 5. La protesta sarà condivisa con gli amici del “Comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord” per inchiodare alle proprie responsabilità il gestore del servizio, in particolare rispetto ai gravi fatti del 23-11-2022, in occasione del quale:

ha negato il problema affermando la regolarità del servizio fino alle ore 7 circa;

ha predisposto in estremo ritardo un numero di navette sostitutive quasi nullo o insufficienti ;

non ha fornito una comunicazione adeguata né presso le stazioni né tramite i canali ufficiali.

Venerdì 2 dicembre alle ore 17.30, a piazza Capelvenere (Acilia) si svolgerà un’assemblea pubblica del Comitato Pendolari, dove si chiuderà anche la raccolta firme per denunciare le condizioni della Roma-Lido. Qui verrà proposta l’idea di effettuare un esposto individuale contro Cotral, Comune di Roma Capitale e Regione Lazio, per denunciare le condizioni della linea ferroviaria. Il 3 dicembre 2022 alle ore 10.00, lo stesso comitato farà un sit-in al Campidoglio, con assemblea pubblica per ribadire come i pendolari non sono cittadini di “serie b” e per consegnare le firme al Comune di Roma.