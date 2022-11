Roma-Lido, ennesimo guasto: vagoni stracolmi e treni in ritardo. L’ira dei pendolari

Cambiano i giorni, il tempo passa, ma per i pendolari della Roma-Lido tutto sembra fermarsi. A partire dai treni, che una volta sì (e l’altra pure) si guastano, tra la rabbia e l’indignazione dei viaggiatori, quelli che ogni mattina, ormai, sanno a cosa vanno incontro. Perché arrivare in orario sul luogo di lavoro o a scuola sembra quasi come urlare al miracolo. E questa mattina sulla tratta ‘infernale’ c’è stato l’ennesimo guasto alla stazione di Acilia, ora ripristinato. Ma i disagi non mancano perché molte corse sono saltate e i mezzi a disposizione ora sono stracolmi.

Cosa sta succedendo sulla Roma-Lido

Come ha fatto sapere il Comitato Pendolari della Roma Lido i treni stanno accumulando, minuto dopo minuto, dei ritardi. Per via di quel guasto elettrico, l’ennesimo di una lunga scia. “Il treno è stato fermo per un bel po’ ad Acilia, poi è ripartito pieno di gente. Il successivo non riusciva neanche a chiudere le porte, adesso aspettiamo sperando di riuscire a salire. Che vergogna” – scrive Vanessa. Seguita da decine e decine di commenti di viaggiatori stanchi ed esasperati perché il servizio su quella tratta fondamentale è quasi inesistente. E se c’è chi pensa di poter trovare una soluzione ai mezzi pubblici si sbaglia: con l’auto, forse, è ancora peggio per il traffico che c’è.

Roma-Lido, sit in di protesta dei pendolari: ‘Siamo stanchi’. Ecco dove e quando

Le iniziative di protesta

I pendolari sono stanchi perché la situazione, che ormai è un’abitudine, di normale non ha nulla. E così il comitato dei pendolari ha deciso di programmare delle iniziative di protesta perché “sono anni che viviamo sulla nostra pelle le sofferenze di un servizio che ci sta rendendo la vita impossibile e che da agosto 2023 subirà un aumento di prezzo”. I viaggiatori vogliono incontrare i responsabili dell’azienda Cotral, che ora gestisce la linea, ma anche quelli della Regione Lazio e avranno modo di farlo in tre occasioni:

Mercoledì 30 novembre con il sit in presso la sede Cotral dalle 10 alle 12

Venerdì 2 dicembre in piazza Capelvenere dalle 17.30 alle 19.30

Sabato 3 dicembre con il sit in al Campidoglio dalle 10 alle 12.30.

Con la speranza che ora qualcuno li ascolti. E lo faccia davvero.