Devastante incendio in appartamento a Roma: 49enne in codice rosso

Un devastante incendio ha distrutto, questa mattina poco prima dell’alba, un appartamento a Roma, in Largo Emilio Quadrelli al civico 5, in zona Corviale. Le fiamme sono divampate intorno alle ore 4:36, partite presumibilmente da una delle camere da letto dell’abitazione. In poco tempo si sono propagate nell’intero appartamento di circa 60 metri quadri, posto al al sesto piano di una palazzina di nove.

I soccorsi

Sul posto, allarmati dai vicini, sono accorsi gli agenti della polizia di stato dell’equipaggio San Paolo. I poliziotti hanno tratto in salvo un uomo, un 49enne, che si trovava all’interno della camera da letto. L’uomo, unico occupante dell’appartamento, è stato consegnato ai sanitari del 118, nel frattempo intervenuti, e trasportato al pronto soccorso in codice rosso per intossicamento da fumo all’ospedale San Camillo di Roma. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco con due squadre VVF, due autobotti, un’autoscala, il Carro Teli e il TA/6. L’incendio, oltre a distruggere l’appartamento del sesto piano, ha danneggiato l’abitazione del piano sovrastante e quella del piano sottostante: il fumo, infatti, ha reso inagibile temporaneamente le case, che sono state evacuate.

Presenti sul posto anche il funzionario dei vigili del fuoco di servizio, i tecnici Acea e gli agenti di Polizia di Roma Capitale. Dai primi rilievi pare che l’incendio sia stato scaturito da un problema a un condizionatore, ritrovato penzolante, ma saranno i successivi accertamenti a stabilire le esatte cause.

L’incendio in cucina

Solo due giorni fa un altro incendio era scoppiato nella cucina di un appartamento di via Sabotino, nel quartiere Prati. l rogo è divampato dalla cucina e le fiamme e il fumo erano visibili dalla strada. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenute ben 8 squadre dei vigili del fuoco, oltre al funzionario di guardia, per sedare le fiamme ed evitare che l’incendio distruggesse l’intero appartamento, le cui fiamme e il fumo erano visibili dalla strada. In quel caso, per fortuna, nessuna persona era rimasta coinvolta e l’incendio non ha interessato altre abitazioni.