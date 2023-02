Roma, devastante incendio in appartamento: ferito un uomo, morto il suo gatto

Devastante incendio questa notte alle ore 2:30 a Roma, in via Etruria, al civico 27. Un appartamento, situato al quarto piano di una palazzina di sette, è andato a fuoco per cause ancora da accertare. Le fiamme hanno avvolto completamente l’abitazione, al cui interno c’erano un uomo di circa cinquanta anni e il suo gatto.

I soccorsi

L’uomo ha avuto un malore ma per fortuna i vicini di casa, accorgerdosi dell’incendio, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con due squadre e con l’ausilio di un’autobotte, di un’autoscala e del carro teli e carro autoprotettori TA/6. I pompieri sono riusciti a salvare il cinquantenne, ma per il gatto non c’è stato nulla da fare. Quando i soccorritori sono arrivati, infatti, per il povero animale non c’era più nulla da fare.

L’intera abitazione era già stata avvolta dalle fiamme. Tutti i residenti del condominio sono stati fatti evacuare temporaneamente, per consentire le operazioni di soccorso e bonifica. L’uomo ferito è stato affidato ai sanitari del 118, che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che dovranno accertare, insieme al Funzionario VVF di servizio, le cause del tremendo incendio. Fortunatamente non ci sono stati danni strutturali nella palazzina.