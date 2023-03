Esplosione in un appartamento, danneggiata facciata: paura alle porte di Roma

Stavano effettuando dei lavori di ristrutturazione all’interno dell’appartamento quando, all’improvviso, l’attività è stata interrotta da un’esplosione. Lo scoppio ha danneggiato la facciata esterna dell’edificio e i locali dell’abitazione ma, fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta. Fatto scattare l’allarme, sul posto sono tempestivamente giunti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area.

L’esplosione nell’appartamento

I fatti sono avvenuti questa mattina, giovedì 2 marzo, intorno alle 9.30. Siamo a Genzano di Roma e precisamente in via Enrico De Nicola 16. A seguito della segnalazione, la Squadra Operativa del comando di Roma ha inviato i colleghi di Velletri (27/A), il Crrc e il funzionario di guardia. Come anticipato, l’esplosione è avvenuta durante dei lavori di ristrutturazione di un appartamento sito al primo piano di una palazzina di tre. Nonostante i danni alla facciata esterna e ai locali dell’appartamento provocati dallo scoppio, fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta. Oltre ai Vigili del Fuoco sul posto, per quanto di loro competenza, anche il personale del 118 e le forze dell’ordine.