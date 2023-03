Latina, è strage di auto nella notte: 3 vetture completamente avvolte dalle fiamme

Latina. Una nottataccia per i Vigili del Fuoco del Capoluogo che sono dovuti intervenire in 3 occasioni per domare delle fiamme improvvisamente innescate ai danni di alcune auto. Nottataccia anche per i proprietari delle auto, ovviamente. Di fatto, nella notte, 3 auto hanno subito lo stesso destino: avvolte dalle fiamme e completamente distrutte. La causa dei roghi non è ancora chiara, ma la dinamica porta direttamente al sospetto dell’azione dolosa. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Auto in fiamme nella notte a Latina

Dalle ora 2,50 circa di questa notte, 7 marzo 2023, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Capoluogo in zona Ospedale a seguito di alcune segnalazioni giunte al NUE112 riguardo un incendio. Il primo caso segnalato si trovava in viale Michelangelo, la squadra territoriale vvf di Latina constatava la presenza di una smart parcheggiata e completamente avvolta dalle fiamme. Subito iniziavano le operazioni di spegnimento valse a non far propagare le fiamme.

Vettura in fiamme in Via Scaravelli

Nel contempo, durante quelle stesse operazioni, la nostra Sala Operativa ha inviato un’altra squadra, per la stessa tipologia di intervento, in Via Scaravelli, dove la squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta ha constatato la presenza di una fiat 500 x, che era parcheggiata regolarmente, ma avvolta completamente dalle fiamme. Anche qui le operazioni di spegnimento sono state cruciali per non far propagare le fiamme.

Roghi anche in Via Cellini

Infine, nelle stesse ore, la Sala Operativa, comunicava ad una delle due squadre un altro rogo. Questa volta in Via Cellini: vi era un’altra vettura che andava a fuoco. Sul posto la squadra operativa intervenuta si è trovata dinanzi una Toyota ibrida, parcheggiata e avvolta dalle fiamme. Anche in questo caso, le operazioni di spegnimento, sono valse a limitare la propagazione dell’incendio. Successivamente il personale VVF intervento, in collaborazione con la Polizia di Stato, si è dedicato alla ricerca di elementi utili per stabilire le cause che, al momento, sono sconosciute. Non si registrano persone coinvolte dai roghi, per fortuna.