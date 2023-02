Latina, terrore per un incendio all’ex Hotel de la Ville: fiamme assediano gli ultimi piani

Paura a Latina. Un incendio improvviso e devastante si è verificato nel Capoluogo poco dopo l’1.00 di questa notte, mercoledì 15 febbraio 2023, quando una chiamata improvviso è arrivata alla centrale operativa dei Vigili Del Fuoco del Comando di Latina. La segnalazione parlava di un incendio in una zona centralissima, e così le unità operative si sono subito dirette verso il luogo segnalato, muniti di autobotte e tutto il necessario per domare le fiamme.

Paura a Latina: incendio all’ex Hotel de la Ville

L’intervento era richiesto nel Capoluogo, precisamente in via Scaravalli, a seguito segnalazioni giunte al NUE112 per un incendio. Una struttura ricettiva non più operativa e dismessa, al tempo nota come Hotel de la Ville, è andata letteralmente a fuoco ai suoi piani superiori, generando paura e scompiglio tra coloro che hanno assistito in diretta al divampare delle fiamme.

Le segnalazioni e l’intervento dei Vigili del Fuoco

La struttura, del resto, si trova in una zona centralissima della città, e le fiamme hanno preoccupato molto. Una notte di paura che si è placata, alla fine, solamente grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco del Capoluogo, prontamente giunti dopo le segnalazioni. Per le operazioni di spegnimento si è reso necessario l’utilizzo dell’autoscala. Successivamente il personale dei vigili del fuoco, in collaborazione con le forze dell’ordine ha cercato di acquisire elementi utili per stabilire le cause dell’incendio innescatosi. Cause che al momento rimangono ancora avvolte nell’ombra, anche perché la struttura era dismessa da tempo, e di certo nessuna attività routinaria avrebbe potuto comprometterla.

Le operazioni di spegnimento

Al vaglio anche la pista dell’infiltrazione da parte di qualche individuo, ma al momento non ci son tracce che possano condurre concretamente a tale ipotesi. Per fortuna, nessuno è rimasto coinvolto o intossicato dai fumi innescati dalle fiamme. Dopo il loro intervento, gli operatori dei Vigili del Fuoco hanno messo completamente in sicurezza la zona e spento definitivamente le fiamme che, come anticipato, hanno interessato soprattutto i piani superiori dell’edificio.