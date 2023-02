Giallo a Latina, anziana trovata morta in casa: non si esclude l’ipotesi di suicidio

Latina. Una donna anziana, di 71 anni, è stata trovata senza vita nel proprio appartamento. La macabra scoperta è avvenuta ieri, intorno alle 5.30. Subito scattato subito l’allarme, sul posto è giunta la Squadra Volante così da far luce sui contorni della triste vicenda e capire la cause alla base del decesso della signora. Al momento, nessuna pista di indagine è esclusa.

Roma, anziana trovata morta in casa: forse una rapina

L’allarme, il ritrovamento e l’ipotesi di suicidio

Secondo quanto si apprende, a far scattare l’allarme sarebbe stato il figlio della donna che non riuscendo a mettersi in contatto con la madre ha allertato la Polizia. Sul posto è poi giunta la Squadra Volante che ha trovato il corpo della 71enne senza vita. Al momento le cause del gesto non sono note, tuttora in corso le indagini per comprendere i contorni della vicenda, sulla quale sono ancora tanti i dubbi da sciogliere. Tuttavia, nessuna pista di indagine è esclusa, nemmeno quella che possa trattarsi di un gesto volontario da parte della signora ma tutto è ancora in via di accertamento.

L’autopsia e le indagini

Intanto, dopo aver controllato l’abitazione e ascoltato ascoltato alcuni condomini che vivono nell’edificio, è stata inoltrata un’informativa sul caso alla Procura e il Pubblico Ministero, che sta svolgendo le indagini, ha disposto l’autopsia sul corpo della donna. Aperto un fascicolo dalla procura, gli esiti dell’autopsia si riveleranno preziosi per il proseguo delle indagini. Terminati gli accertamenti, la salma sarà poi a disposizione dei familiari per i funerali. Nell’attesa di conoscere i risultati degli accertamenti, le indagini della polizia proseguono.