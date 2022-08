Roma, anziana trovata morta in casa: forse una rapina

Non escludono nulla gli agenti della Polizia Locale, che stanno continuando a indagare sulla morte dell’anziana donna di 74 anni che ieri è stata trovata senza vita nel suo appartamento, in uno stabile di Circonvallazione Ostiense, a Roma. La prima ipotesi è quella di una morte naturale, ma ogni pista è aperta e alcuni dettagli lasciano pensare anche a una rapina: a terra, infatti, in una stanza è stata trovata una borsa aperta, rovesciata.

Donna trovata morta a Roma

Prima quel cattivo e acre odore, poi la segnalazione agli agenti della Polizia Locale perché un vicino di casa aveva capito che qualcosa non andava. Ed è proprio lì in quell’appartamento, al terzo piano dell’edificio, che ieri – nella tarda mattinata – è stata trovata senza vita una donna di 74 anni. Il suo corpo era in evidente stato di decomposizione, ma ora tutte le indagini sono in corso e sono attesi gli esiti degli esami del medico legale.

È stata una rapina?

Il cadavere della donna, proprietaria dell’appartamento, è stato trovato in camera da letto. In un’altra stanza, però, i caschi bianchi hanno trovato una borsetta aperta, rovesciata, che potrebbe far pensare anche a un tentativo di rapina. Ora spetterà all’autopsia fare chiarezza sulle cause del decesso, mentre i caschi bianchi del XI Gruppo Tintoretto, diretti dal Dott.Paolo Bernardi, stanno continuando a indagare. E a passare al setaccio ogni pista sulla morte di quella donna di 74 anni, che viveva sola.