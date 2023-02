Asl di Latina assume, cerca 30 tecnici di laboratorio biomedico: requisiti e come candidarsi

Offerta di lavoro nell’Asl di Latina. Una nuova opportunità di impiego per coloro che vogliono misurarsi e mettersi alla prova in questo settore, di certo molto ambito. Proprio nelle ultime ore, arriva la notizia che l’Asl è pronta ad assumere nuovo personale, per la precisione trenta Tecnici di laboratorio biomedico categoria D per colmare la grave carenza esistente di queste figure professionali che inizia a farsi seriamente sentire in tutto il territorio della provincia e non solo.

Concorsi forze dell’ordine più rapidi: cosa cambia con l’emendamento Milleproroghe

La crisi del settore la necessità di coprire le cessazioni dal servizio

La sanità in Italia, così come la scuola, sono i settori maggiormente in crisi e che sentono sulle proprie spalle tutto il peso della crisi del lavoro, nonostante siano i due grandi pilastri di ogni Stato che voglia dirsi moderno e all’avanguardia. Un elemento svantaggio sono anche le recenti cessazioni dal servizio di personale con la qualifica de quo, che sta mettendo a rischio la continuità assistenziale e il mantenimento dei LEA nelle strutture pontine. Dunque, bisogna correre ai ripari per non rimanere scoperti e contrastare la proiezione di una eventuale crisi di settore sul territorio.

Assunzioni Asl Latina: posti e come avverranno

Proprio durante la giornata di ieri, infatti, l’azienda sanitaria locale ha pubblicato proprio sull’albo pretorio del proprio sito il concorso pubblico per il reclutamento a tempo indeterminato di 30 CPS tecnici di laboratorio Biomedico. Per quanto riguarda le figure ricercate, si tratta, come in parte già anticipato, di figure professionali importantissime, che dovranno essere inserite nei laboratori della provincia, soprattutto nel territorio di Latina e Fondi dove, al momento, si registrano le maggiori carenze e problematiche per la copertura dei posti di lavoro. L’assunzione, come di consueto, avverrà per mezzo di una graduatoria del bando, per titoli ed esami, in forma aggregata con la Asl di Frosinone.