Assunzioni Ferrovie dello Stato, si cercano 1000 persone: requisiti e come candidarsi

Assunzioni in vista per le Ferrovie dello Stato. Certamente un’ottima occasione per mettersi alla prova e tentare di conquistare un nuovo lavoro, sicuro e ben retribuito. L’obiettivo è quello di aumentare la sicurezza all’interno delle stazioni ferroviarie, e quindi le figure ricercate saranno certamente confacenti a tale esigenza. Stiamo parlando in totale di almeno 1.000 posti per giovani che possono candidarsi già da ora alle posizioni aperte dall’azienda.

Assunzioni Ferrovie dello Stato: obiettivo sicurezza nel trasporto

Nuove assunzioni in Ferrovie dello Stato che sono state annunciate con un comunicato stampa ufficiale diffuso a conclusione di una survey aziendale condotta per poter ”capire quanto i passeggeri si sentano al sicuro mentre viaggiano o sono in stazione e quanto, invece, percepiscano di essere esposti a pericoli come furti, molestie o aggressioni”. Dopo il monitoraggio, dunque, si è deciso di potenziare il livello di sicurezza sui treni e nelle stazioni e così è nata, non a caso, la nuova società FS Security. Il piano di assunzioni di Ferrovie dello Stato per almeno 1.000 posizioni rientra, ad ogni modo, in un quadro generale dettato dalle linee dello Stato per incrementare e potenziare la sicurezza sul territorio soprattutto nei luoghi a maggiore densità di transito. Ecco allora un paio di dritte per candidarsi, tra requisiti e cose da sapere. Continuate a leggere l’articolo.

Assunzioni Ferrovie dello Stato: posti e requisiti

Le nuove assunzioni previste dalle Ferrovie dello stato prevedono la ricerca, come anticipato, di 1.000 lavoratori e si estenderanno nell’arco del triennio 2023-2025 per la prevenzione, monitoraggio e contrasto per la sicurezza nelle stazioni in collaborazione con le forze di polizia. Oltre a ciò, si aggiungeranno anche accordi e collaborazioni con gli istituti di vigilanza privata. Per il momento, ad ogni modo, sono già aperte alcune posizioni per le assunzioni, ecco i profili ricercati:

Operatori Specializzati Attività di Supporto;

Operatori Specializzati di Protezione Aziendale.

I requisiti previsti per le posizioni aperte in questo momento sono i seguenti:

età compresa tra i 18 e i 29 anni ;

; diploma di scuola superiore quinquennale.

Altre informazioni e le sedi di lavoro

A tali requisiti necessari, si aggiungono anche i requisiti preferenziali:

voto del diploma;

conoscenza della lingua inglese (minimo livello B1 secondo il Quadro Comune Europeo);

residenza nella regione sede di lavoro (posseduta in data antecedente al 2 marzo 2023);

esperienza pregressa maturata presso Forze dell’Ordine, Esercito e Vigili del Fuoco o in attività di security;

esperienza lavorative pregressa maturata in attività di front line nei rapporti con la clientela.

Per quanto concerne, invece, le sedi di lavoro, queste sono: Roma, Milano, Torino, Verona, Venezia, Firenze, Genova, Bologna, Ancona, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo.