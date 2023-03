Violento incendio a Roma in un’abitazione occupato da senzatetto: evitata l’eplosione, era pieno di bombole GPL

Un incendio devastante, che ha coinvolto e distrutto l’intera abitazione. Le fiamme sono scoppiate nella notte di oggi, qualche minuto prima della mezzanotte, a Roma, in via di Pietralata, al civico 492, all’incrocio con via di Castel Paterno. Un rogo divampato in pochi istanti, che si è propagato in due delle stanze del manufatto abbandonato, sviluppato su due livelli e ampio circa 150 metri quadri, spesso occupato da persone senzatetto.

L’allarme è arrivato agli agenti della polizia di stato attraverso una chiamata al NUE 112 da parte di una donna che vive nella struttura. Gli agenti sono arrivati sul posto e hanno richiesto l’intervento ai vigili del fuoco del comando provinciale di Roma, che ha inviato sul posto la Squadra VVF 6/A di Nomentano con l’ausilio di un’autobotte e un’autoscala. I pompieri hanno iniziato le operazioni di spegnimento, ma le fiamme avevano già avvolto completamente l’interno di due stanze, devastandole.

Nessun ferito

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo. Al termine delle operazioni, sono state identificate quattro persone, tre uomini e una donna, tutti senza fissa dimora. All’interno della struttura, dichiarata, inagibile, sono state trovate numerose bombole di GPL, che fortunatamente non sono esplose. Sul posto, oltre agli agenti della polizia di stato e ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Roma Capitale. Al momento non si conoscono le cause che hanno provocato l’incendio.

Ripetuti incendi

Nelle ultime 48 ore diversi incendi negli appartamenti hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. I più eclatanti sono quelli accaduti serata del 7 marzo, intorno alle ore 21:00, in via della Lega Lombarda, nel quartiere Nomentano, dove è esplosa la caldaia condominiale. Lo stesso giorno, intorno alle ore 4:36, un devastante incendio in zona Corviale ha provocato la distruzione di un intero appartamento in Largo Emilio Quadrelli al civico 5. In questo caso ad esplodere, molto probabilmente, è stato il condizionatore. A seguito dell’incendio un 49enne è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma.