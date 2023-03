Tremendo incendio a Capannelle: residenti salvano una bambina intrappolata tra le fiamme

Momenti di paura e di tensione a Roma, precisamente in zona Capannelle, la notte scorsa: un rogo è divampato all’improvviso all’interno di un centro di assistenza alloggiativo temporaneo che si trova in una palazzina del posto. Come riferiscono alcune testimonianze, l’incendio è stato tremendo, con le fiamme che fuoriuscivano addirittura dalle finestre.

Incendio in una palazzina a Capannelle: paura nella serata

Un nottata tremenda, a Capannelle, a causa di un incendio che si è verificato all’improvviso all’interno di un centro di assistenza alloggiativo temporaneo. Il luogo del rogo, a sua volta, è situato all’interno di una palazzina localizzata in Campo Farnia. La chiamata alla centrale dei Vigili del Fuoco è arrivata poco dopo le 21.00, e parlava di un incendio improvviso individuato al sesto piano dello stabile che abbiamo menzionato. Come hanno riferito alcuni testimoni, la situazione sembrava particolarmente grave, ance dall’esterno, dal momento che le fiamme uscivano letteralmente dalle finestre, come se lì dentro ci fosse l’inferno in terra.

Bambina di 12 anni salvata dai residenti

Come confermato anche da Repubblica, la paura principale è stata per una bambina che si trovava all’interno dell’alloggio, in quel momento, e per la quale si è temuto il peggio. Ma per fortuna, grazie al coraggio di alcuni residenti, la piccola, 12 anni, è stata tratta in salvo nonostante fosse rimasta intrappolata tra le fiamme. Per il resto, nessuno è rimasto coinvolto dall’incendio, dalle fiamme né intossicato. Subito dopo la segnalazione, immediato è stato anche l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco e del personale medico per gli eventuali feriti. Al momento, risulta che almeno 20 persone siano state allontanate dai loro alloggi nella palazzina, e ricollocate in strutture convenzionate con il comune di Roma. Altri ancora, però, hanno preferito restare nel palazzo, dopo che la situazione era stata messa in sicurezza dagli operatori intervenuti sul posto.

