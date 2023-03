Roma, esplode caldaia condominiale, terrore in una palazzina

Momenti di paura nella serata di ieri, 7 marzo, intorno alle ore 21:00, in via della Lega Lombarda, a Roma, nel quartiere Nomentano. Una forte esplosione ha fatto sobbalzare i residenti della palazzina al civico 61. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra di via Genova (1/A), il Crrc, il capoturno e il funzionario di guardia.

I vigili del fuoco hanno accertato che era esplosa la caldaia condominiale all’interno del sottoscala. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma in seguito all’accaduto sono rimasti danneggiati i tramezzi e le porte circostanti il locale caldaia.

I danni

Il locale caldaia, che si trova in prossimità del sottoscala, è stato dichiarato inagibile. L’esplosione, molto forte, ha interessato in parte i ponteggi collocati all’esterno della palazzina, che era in fase di ristrutturazione. Oggi verranno effettuati ulteriori sopralluoghi per verificare i ponteggi e la loro sicurezza.

L’incendio nell’appartamento

Sempre ieri, invece un devastante incendio in zona Corviale ha provocato la distruzione di un intero appartamento in Largo Emilio Quadrelli al civico 5. Le fiamme sono divampate intorno alle ore 4:36, partite presumibilmente da una delle camere da letto dell’abitazione. In poco tempo si sono propagate nell’intera abitazione di circa 60 metri quadri. In questo caso ad esplodere, molto probabilmente, è stato il condizionatore. A seguito dell’incendio un 49enne è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma.