Terribile incendio a Latina: Vigili del Fuoco salvano una donna e suo figlio dalle fiamme

Latina. Un incendio in un appartamento, all’improvviso, alle primissime luci dell’alba della giornata di oggi, lunedì 13 marzo 2023. L’appartamento colpito dalle fiamme si trova al quarto piano di una palazzina costituta da dodici. Un donna di 72 anni era rimasta intrappolata tra le fiamme, e ustionata, mentre un altro uomo intossicato. Entrambi sono stati salvati dal pronto e rapido intervento dei Vigili del Fuoco.

Incendio in appartamento a Latina: la chiamata in centrale operativa

Le operazioni di spegnimento non sono state facili, e quando gli operatori sono arrivati sul posto, le fiamme avevano già assalito l’abitazione oggetto dell’incendio. Il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina è intervenuto, alle ore 5 circa di questa mattina, lunedì 13 marzo 2023, nella città di Latina a seguito segnalazioni giunte al NUE112 riguardo un incendio appartamento. Sul posto, precisamente in Viale Le Corbusier, la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Latina di Latina ha sin da subito constatato la complessità della situazione, a causa dell’incendio.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e il salvataggio

Sul posto, per dare supporto alle complesse e delicate attività di spegnimento, anche la squadra territoriale di Aprilia, un autobotte e un’autoscala. L’intero appartamento, infatti, era un inferno, completamente avvolto dalle fiamme. La prima preoccupazione degli operatori è stata per eventuali persone rimaste all’interno dello stabile. Infatti, all’interno erano rimasti intrappolate due persone: una donna di 72 anni, gravemente ustionata e successivamente trasportata in urgenza dal 118 al sant’Eugenio di Roma, e suo figlio, di anni 44, leggermente intossicato dal fumo e anch’egli sottoposto alle cure dei sanitari.

Spegnimento ed evacuazione

Per cautelare gli altri inquilini dello stabile, e per evitare pericoli, durante le fasi di spegnimento, si evacuava tutta la scala composta da 24 appartamenti. Infine, in collaborazione con le forze dell’ordine, è stato effettuato un accurato controllo per cercare di risalire alle cause che, al momento, non si sono potute accertare. L’appartamento non è in buone condizioni, ed è stato dichiarato inagibile dopo lo spegnimento e il sopralluogo.