Formia, incendio in centro: devastato appartamento (FOTO)

Un grosso incendio è scoppiato poco fa al centro di Formia, in provincia di Latina. Le fiamme sono divampate in un appartamento in via Marziale, al primo piano. Il fumo, visibile dalla strada, ha invaso l’intera abitazione, dove vive una signora anziana. E proprio la donna, che al momento dell’incendio pare fosse sola nell’appartamento, è rimasta intossicata a causa dell’inalazione del fumo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre, un’ambulanza della Heart Life Croce Amica e gli agenti della Polizia Locale di Formia, che hanno transennato la zona per facilitare le operazioni di soccorso. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo la donna, consegnandola ai sanitari, i quali dopo le prime operazioni sul posto la trasferiranno in codice rosso nell’ospedale di zona per le cure del caso.

Appartamento distrutto dalle fiamme

L’appartamento, da quanto risulta al momento, ha riportato gravi danni a causa dell’incendio, le cui cause sono ancora da accertare. Seguiranno aggiornamenti.