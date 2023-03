Spari alle Terme: ferisce una donna e si suicida

Una sparatoria si è verificata nel pomeriggio di oggi alle Terme di Suio nel Comune di Castelforte, in un impianto termale. Un uomo ha sparato contro una donna e poi si è ucciso. La donna è stata trasportata in codice rosso al Gemelli di Roma, mentre sul posto sono accorsi oltre ai sanitari del 118 anche i Carabinieri per verificare quanto è successo.

Spari alle Terme di Suio a Castelforte

Da una prima ricostruzione, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli investigatori, sembra che un uomo abbia raggiunto una stazione termale presente nella frazione di Suio Terme ed avrebbe esploso un colpo di pistola contro una donna ferendola gravemente al torace e all’addome. Ma sarebbero stati diversi i colpi di pistola esplosi: un uomo è morto, G.F. 70enne di Castelforte. Non è chiaro se sia stato l’uomo a esplodere i colpi di pistola o se ci sia una terza persona coinvolta.

Un morto e una donna in gravi condizioni

I soccorsi si sono attivati immediatamente. In breve i Carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Formia sarebbero arrivati sul posto per cercare di ricostruire l’accaduto e avrebbero trovato il corpo senza vita del 70enne. Mentre le condizioni della donna, una 30enne di Castelforte anche lei, sono apparse subito estremamente serie ai sanitari del 118 che hanno disposto il trasporto in eliambulanza nel nosocomio di Roma. Le indagini vanno avanti a ritmo serrato, anche se al momento gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sugli sviluppi.

I residenti di Suio e Castelforte hanno appreso con sgomento la notizia

Sgomento nella cittadina di Castelforte e soprattutto nell’area termale, zona estremamente tranquilla, soprattutto in questo periodo dell’anno, quando ancora non si è entrati nel periodo turistico e, quindi, risulta estremamente spoglia. Sia il 70enne deceduto sia la donna sono due persone estremamente note nella cittadina pontina. Sono momenti di ansia per le sorti della ragazza che non si sa se sia in pericolo di vita, ma solo che ha riportato ferite estremamente serie.