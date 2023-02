Sparatoria a Roma, gambizzato 47enne

Sparatoria a Roma quest’oggi, 22 febbraio 2023. Nella zona di Fidene, questo pomeriggio è stato gambizzato un uomo all’interno della propria abitazione. Le motivazioni della sparatoria sono ancora da chiarire. Sul posto, occorsa subito la polizia e i sanitari del 118, che hanno trasferito l’uomo, un 47enne romano, in codice rosso, seppur cosciente.

Uomo gambizzato a Roma

La sparatoria, avvenuta all’interno di un’abitazione di via Monte Tiburno nella zona di Fidene, sarebbe avvenuta intorno alle 17.11 di quest’oggi, 22 febbraio 2023. Le motivazioni del gesto non si saprebbero, ma diversi testimoni avrebbero sentito delle pesanti liti provenire dalla casa dell’uomo rimasto ferito nello scontro a fuoco. Chi ha sparato, ha mirato a gambizzarlo, facendogli entrare due proiettili all’interno delle gambe.

Se dietro la gambizzazione ci sia una regolazione di conti, sarà tutto da stabilire attraverso le indagini che verranno effettuate dalla Polizia di Stato e gli inquirenti. L’uomo è stato salvato dal rumore degli spari, che a permesso ai vicini di allarmarsi e soprattutto chiamare i soccorsi per intervenire sul posto. Qui, sia la polizia che i sanitari del 118, hanno trovato una scena desolante, con il ferito che stava perdendo una marea di sangue e con due profondi fori all’interno delle proprie cosce.

L’intervento dei sanitari

Pur in preda a una crisi per il dolore delle gravi ferite riportare, il ferito non ha mai perso conoscenza. L’uomo, di 47 anni e nato nel 1976, è stato subito caricato su una barella e trasferito presso il Policlinico Umberto I. Lì anzitutto subirà un intervento chirurgico, al fine di rimuovere le pallottole. Al momento risulta essere in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Inoltre, il ferito già nei prossimi giorni dovrà rispondere alle domande degli inquirenti sul fatto avvenuto, chiarendo le motivazioni che lo hanno reso lo sfortunato protagonista di questa triste vicenda.

Caccia a due uomini

A sparare, secondo quanto emerso dai primi rilievi, due uomini a volto coperto. A chiamare la polizia la compagna dell’uomo ferito, che ha rivelato questo particolare. Gli agenti hanno immediatamente fatto partire le indagini, aiutati anche dalle immagini delle telecamere di videosorverglianza degli esercizi commerciali della zona, nella speranza di trovare fotogrammi utili al riconoscimento degli autori dell’agguato.