Incendio in una discarica abusiva a Roma, da settimane i residui non sono stati rimossi. E’ la situazione che stanno vivendo i residenti del quartiere Prati, che diversi giorni fa hanno visto andare in fiamme un terreno abbandonato della zona. Situato davanti a un noto ristorante locale, al suo interno viveva uno stato di discarica abusiva, tra spazzatura e materiali plastici depositati. Tutto andato in fiamme, senza che il Comune o altri enti abbiano pensato alla bonifica dello spazio.

La discarica abusiva in fiamme nella zona di Roma Nord

I materiali andati in fiamme, se già prima erano fortemente inquinanti, oggi diventano addirittura cancerogeni per la salute umana. Una situazione che lascia perplessi anche i residenti, oggi impauriti di respirare polveri sottili e ammalarsi di qualche grave malattia nel giro di qualche anno: “Ho scritto al Comune di Roma, per vedere cosa era possibile fare riguardo una bonifica dello spazio. Da diverse settimane, chi si affaccia sul luogo dell’incendio respira a tutte le ore polveri sottili nocive per la salute umana. Sulla questione, non ho ancora ricevuto nessuna risposta dagli Enti”.

L’incendio è avvenuto nei pressi del ristorante Cuccurucù, situato su via Capoprati e a pochi passi dal Foro Italico e lo stadio Olimpico. Quella un’area pedonale, che comunque è vissuta a quasi tutte le ore del giorno: utilizzata da chi vuole fare passeggiate lungo la riva del Tevere in direzione Ponte Milvio, chi viaggia sul lungotevere Federico Fellini, chi è diretto all’Olimpico e al Foro Italico, oltre chi va all’attività di ristorazione.

Ad appiccare l’incendio un uomo, cui ancora devono essere capite le motivazioni del gesto. Resta però il problema: migliaia di cittadini ogni giorno convivono con le polveri sottili provenienti dal rogo, peraltro in una zona trafficatissima di Roma e che affaccia con il Ponte della Musica e il quartiere Flaminio.