Palazzina rischia di crollare per danni strutturali: 5 famiglie sgomberate a Cave

Il palazzo rischiava di crollare per dissesto statico: danni strutturali profondi, al punto tale che cinque nuclei familiari sono stati evacuati dalla struttura. I fatti sono accaduti a Cave, in via della Pace, questa mattina 21 ottobre.

La palazzina rischia di crollare: 17 persone restano senza casa

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Roma con la squadra di Palestrina 24/A sono intervenuti questa mattina a Cave, in provincia di Roma, per dissesto statico di un edificio. A seguito della verifica da parte dei pompieri all’interno della palazzina di tre piani fuori terra sono stati rilevati danni strutturali profondi.

Il Comune di Cave troverà un altro alloggio alle famiglie

Crepe sulle pareti ma soprattutto sui muri portanti. I pompieri con l’ausilio della Polizia Locale non hanno potuto fare altro che mettere i sigilli ed evacuare le famiglie residenti nel palazzo a tre piani, composto in totale da cinque appartamenti. La palazzina è stata dichiarata inagibile.

A perdere temporaneamente la casa diciassette persone, cinque famiglie. Il provvedimento è scattato questa mattina ma il comune di Cave ha già reso noto che provvederà all’assegnazione provvisoria di alloggi per i 5 nuclei familiari allontanati dalle proprie abitazioni. Presente durante l’intervento di evacuazione anche il sindaco di Cave, Angelo Lupi.