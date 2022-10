Roma, travolge un 15enne e fugge: è caccia al pirata della strada

Il tam tam sui social: prima la notizia dell’investimento di un ragazzo di appena 15 anni, poi l’appello per rintracciare i testimoni e aiutare nelle ricerche. Con la macchina della solidarietà del ‘mondo della rete’ che si è subito messa in moto. Sì, perché ieri pomeriggio a Roma, in zona Tor Sapienza, poco dopo le 17, un giovane è stato falciato da un’auto, ma il conducente anziché fermarsi e prestare i soccorsi ha ingranato la marcia. Ed è fuggito via, senza aiutare il 15enne che era rimasto lì.

Incidente in Piazza Lorenzo Biancheri

L’appello social

“Un ragazzo di 15 anni è stato investito a Piazza Lorenzo Biancheri, la macchina è fuggita. Se qualcuno sa qualcosa si faccia avanti, i genitori sono disperati” – si legge sui social. La mamma ha ringraziato tutti per l’aiuto, poi ha spiegato che il 15enne fortunatamente sta bene, se la caverà con qualche trauma e una contusione polmonare. Sul posto ieri pomeriggio sono intervenuti i caschi bianchi del Gruppo Casilina: spetterà ora a loro il compito di ricostruire l’esatta dinamica di un investimento con omissione di soccorso.