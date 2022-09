Tragedia a Roma: 75enne falciato e ucciso da un’auto

Ha lottato con tutte le sue forze, i medici hanno tentato di salvargli la vita, ma purtroppo domenica mattina, dopo diversi giorni di agonia, il suo cuore ha smesso di battere. L’uomo, un 75enne, il 17 settembre scorso, intorno alle 17, è stato investito da un’auto e le ferite riportate nel violento impatto sono da subito apparse critiche. La corsa disperata in ospedale, poi il tragico epilogo.

L’investimento mortale all’Alessandrino

L’uomo, di 75 anni, sabato 17 settembre si trovava in via Francesco Bonafede, all’Alessandrino, quando, intorno alle 17, un’auto è sopraggiunta. E lo ha investito. Alla guida della vettura, una Nissan Qashqai, un uomo di 60 anni. L’impatto è stato violento: il 75enne è stato immediatamente soccorso, trasportato d’urgenza al Policlinico Tor Vergata, dove domenica mattina i medici hanno dovuto dichiarare il decesso. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Ora spetterà agli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica. Dell’ennesimo investimento mortale.

Donna investita e uccisa al Portuense

Il 23 settembre scorso una donna, nelle stesse circostanze, ha perso la vita. Anche lei, 74 anni, è stata investita e uccisa da un’auto, una Smart For Two, al Portuense, in viale Sirtori, all’incrocio con Largo La Loggia. E anche per lei, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimazione.