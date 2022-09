Tragico incidente a Roma: travolta da un’auto, morta una donna

Tragico incidente a Roma pochi minuti fa. Una signora, di cui al momento non sono note le generalità, ha perso la vita: è stata travolta e uccisa sulle strisce da un’auto in viale Sirtori, all’angolo con Largo La Loggia, in zona Portuense.

Investimento mortale al Portuense

L’investimento, purtroppo mortale, è avvenuto pochi minuti fa in viale Sirtori, all’angolo con Largo La Loggia. È qui che una donna è stata travolta, falciata e uccisa da un’auto. Sul posto il personale sanitario del 118, che purtroppo non ha potuto fare molto se non constatare il decesso. Ora spetterà ai caschi bianchi dell’XI Gruppo Marconi della Polizia Locale, che sono ancora lì per i rilievi, fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica.

Traffico in tilt

Per consentire tutti i rilievi le linee del trasporto pubblico locale sono state deviate in direzione di Largo Gaetano La Loggia. Si registrano code all’altezza di Largo Gaetano La Loggia con il traffico rallentato presso viale Giuseppe Sirtori.

🔴❗#Roma #incidente 🚗🚗🚗code altezza Largo Gaetano La Loggia – rallentato presso Viale Giuseppe Sirtori ℹDeviate le linee del trasporto pubblico locale in direzione di Largo Gaetano La Loggia#Luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) September 23, 2022

Un altro investimento ieri sera

Ieri sera, sempre lì, in quella zona, a Santa Silvia, un’altra signora è stata investita da un’auto sulle strisce. Fortunatamente in quel caso la donna, a parte lo spavento che è stato tanto, non ha riportato gravi ferite e non è stato richiesto neppure l’intervento della Polizia Locale. Questa mattina, invece, un’altra donna è stata falciata. E questa volta, purtroppo, uccisa.

Seguiranno aggiornamenti