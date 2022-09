Pomezia: 15enne investita mentre attraversa sulle strisce

Stava, molto probabilmente, aspettando l’autobus, che l’avrebbe portata a scuola. Ma proprio lì, a pochi passi dalla fermata, sulle strisce pedonali è stata investita da un’auto. Che fortunatamente non l’ha centrata in pieno.

Come sta la 15enne

La ragazza di 15 anni questa mattina, poco dopo le 6, si trovava sulla via del Mare quando, sulle strisce pedonali, è stata investita da un’auto. Il conducente della vettura, contrariamente a quanto era stato diffuso sui social, si è fermato a prestare i soccorsi, ma fortunatamente la 15enne è stata ‘colpita’ di striscio dalla vettura. La ragazza, in ogni caso, è stata affidata alle cure dei sanitari: ha riportato una lieve contusione, ma tanto è stato lo spavento per quella mattinata che si sarebbe potuta trasformare in tragedia.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Pomezia, che si sono messi al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica.