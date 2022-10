Roma, scopre i ladri mentre gli rubano il furgone e tenta di bloccarli: investito

Stava andando a cena a casa della figlia, a Roma., in via dei Ruderi di Casal Calda. E non pensava che per “dessert” avrebbe avuto cure mediche. L’uomo, un 60enne romano, si è accorto che qualcuno stava trafficando attorno al suo furgone, spaccando con un mattone un finestrino. L’intento era quello di aprire lo sportello e portare via il mezzo.

E’ successo ieri sera, in zona Torre Maura, intorno alle ore 20:00. Preoccupato che gli facessero sparire il prezioso furgone, il 60enne è sceso dall’appartamento della figlia e ha iniziato a urlare, avvicinandosi, incurante degli eventuali pericoli che avrebbe potuto correre. I malviventi, colti di sorpresa dalla reazione del proprietario del mezzo, sono risaliti velocemente sulla loro auto.

L’investimento

L’uomo, ormai in strada, prova a fermare i ladri che, nell’intento di fuggire nel più breve tempo possibile e di non lasciare tracce, accelerano. Con la ruota della loro auto, prendono l’uomo, schiacciandogli il piede. Il 60enne perde l’equilibrio e cade. I malviventi riescono a fuggire, ma il furgone è salvo. Sul posto arrivano i carabinieri della Stazione Tor Tre Teste e del Nucleo Radiomobile. Al momento gli autori del tentato furto sono ricercati, mentre l’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118. Per lui, fortunatamente, solo una ferita al piede.