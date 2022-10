‘Le sono cadute le chiavi’ e le rubano la borsa, ma stavolta c’è la polizia: arrestati due colombiani

Avevano adocchiato la loro vittima, un’anziana donna, già tra le fila del supermercato Pam di via Laurentina, a Roma, all’interno del centro commerciale Maximo, dove ieri mattina la donna era andata a fare la spesa. Poi l’hanno seguita nel parcheggio, dove, come da copione, si sono divisi. Hanno poi atteso che la donna iniziasse a riporre le buste della spesa in auto per far scattare la trappola.

I due, entrambi colombiani, uno di 32, l’altro di 40 anni, ormai si muovevano con destrezza, forse grazie all’esperienza già collaudata. Uno dei due complici ha chiamato la donna, dicendole che si era persa degli oggetti. L’anziana si è girata verso la voce e questo è bastato: l’altro, approfittando dell’attimo di distrazione, ha infilato la mano nella vettura e le ha rubato la borsa con all’interno denaro e documenti.

Colti in flagrante

Ma questa volta la solita truffa finalizzata al furto con destrezza è finita male. Della manovra, infatti, si è accorto l’equipaggio dell’autoradio Esposizione, che si trovava nello stesso parcheggio. Gli agenti hanno circondato i due uomini, arrestandoli in flagranza di reato.

Spaventata, frastornata ma felicissima di aver scampato il pericolo l’anziana, che ha ringraziato i poliziotti, i quali le hanno immediatamente restituito la borsa. I due colombiani sono stati tratti in arresto, già convalidati dal Pm di turno.