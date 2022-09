Conca d’Oro, ‘Signora le sono cadute le chiavi’: distraggono la vittima e le rubano la borsa

“Signora le sono cadute le chiavi!” Basta questo per distrarsi un attimo. In azione in due: il primo è quello che parla, il secondo, il complice, le ruba la borsa incautamente poggiata sul sedile dell’auto. Ci troviamo a Roma, in Largo Valtournanche nel popoloso quartiere di Conca d’Oro dove ieri, ignoti, hanno messo a segno l’ennesimo colpo ai danni di una donna con la tecnica delle chiavi cadute. L’episodio è avvenuto di fronte una banca e davanti gli occhi attoniti di numerosi residenti. Solo una ragazza ha prestato soccorso e aiuto alla vittima del furto. Ormai le segnalazioni da quel quadrante sono continue e i residenti non si sentono al sicuro.

La tecnica delle chiavi e in un attimo la borsa scompare

Dalla truffa dello specchietto al sasso lanciato sulla fiancata sino alle chiavi cadute o smarrite, i ladri ormai se le inventato di tutti i tipi pur di truffare e derubare le persone ignare di quanto sta accadendo. Quest’ultima tecnica permette nel giro di pochissimi secondi di distrarre la vittima per derubarla dei suoi averi.

I malviventi infatti fermano il malcapitato asserendo che gli siano cadute le chiavi prima di entrare in macchina. Per rendere ancora più reale il tutto gettano un mazzo di chiavi, probabilmente di provenienza furtiva dei precedenti reati. In un attimo la vittima, distratta dalla situazione, si concentra sul mazzo di chiavi e i malviventi aprono lo sportello dell’auto rubando la borsa o altri beni. Il tutto avviene nel giro di pochissimi secondi.

Azione fulminea

“È stato fulmineo, non mi sono resa conto di nulla”. È così che C.P., residente in zona, esordisce in merito all’ennesimo furto avvenuto nella zona. “Avevo appena finito delle commissioni in banca e mi accingevo a recuperare l’auto per tornare a casa dopo una giornata di lavoro”.

Nel giro di pochi istanti la donna è stata avvicinata da un uomo di presunta etnia Bangladesh, a dire della vittima, che le ha mostrato un mazzo di chiavi in terra asserendo che le fossero cadute prima di salire sulla sua auto. “Mi ha indicato le chiavi in terra ma appena mi sono girata era sparito e con lui tutti i miei averi nella borsa situata sul sedile della mia auto”.

La fuga del malvivente e la paura della residente

In un attimo l’uomo si è dileguato probabilmente assieme ad un complice facendo perdere le sue tracce. “Potrebbe essere salito su un autobus in fermata vicino la mia auto”, commenta C.P.

Dopo pochi istanti la donna si è resa conto che nella borsa c’erano anche le chiavi della propria macchina e non poteva più tornare a casa. Nel mentre le arriva un messaggio che il malvivente stava prelevando dal suo conto presso una filiale bancaria sita nella zona di Sant’Agnese Annibaliano, poco distante. La residente è stata successivamente aiutata da una passante che le ha fornito un cellulare per chiamare i soccorsi.

L’arrivo delle forze dell’ordine

In pochi istanti sia polizia di stato che carabinieri sono giunti sul posto chiamati anche dai parenti della vittima preoccupati dalla situazione. La donna è stata ascoltata e invitata a presentare denuncia per quanto accaduto. Nella zona della banca ci sono tante telecamere e si spera che si possa risalire agli autori.

“Sono devastata per quanto accaduto”, commenta C.P., “Non è concepibile al giorno d’oggi assistere a queste situazioni. Ho perso tutto e devo rifare tutti i documenti, ricompare il cellulare e i miei averi”.

La tecnica del mazzo di chiavi, diverse le segnalazioni nell’ultimo anno

Non si contano più ormai gli episodi di questo tipo nel quadrante di Montesacro nell’ultimo anno. Nella zona di conca d’oro diversi sono stati i furti ai danni di donne nell’ultimo anno. Nei gruppi di quartiere di zona spesse volte infatti si possono leggere post del tipo: “Mi hanno rubato la borsa. Ci sono cascata anche io”.

Oppure “Se vedete in giro una borsa grigia è la mia, oggi sono stata derubata”. I residenti della zona sono quindi molto preoccupati per la situazione e a volte, tramite i social, cercano di aiutarsi a vicenda almeno per poter ritrovare qualche effetto personale lasciato sui marciapiedi o nelle aree verdi vicine.