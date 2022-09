‘C’è un pacco per lei’, e mandano la badante alla posta: 95enne truffata e derubata

L’ha contattata, con l’anonimo, al telefono. E con la scusa di essere il nipote, l’ha raggirata e l’ha truffata, puntando sulla fiducia. L’ennesima truffa, ancora una trappola: questa volta a cadere nel tranello a Roma una donna di 95 anni, una ‘nonnina’ che pensava di dover aiutare il nipote. E che, invece, è stata derubata: tutti i suoi gioielli sono stati portati via, in pochi istanti.

La truffa all’anziana in via Conca d’Oro

L’ennesima truffa ai danni di un’anziana si è consumata il 19 settembre scorso, in pieno giorno. La donna, che vive con la badante peruviana di 63 anni in via Conca d’Oro, ha prima ricevuto una telefonata, poi è stata derubata.

Dall’altra parte della cornetta, in base alla ricostruzione degli agenti, un uomo che ha finto di essere suo nipote e che ha chiesto insistentemente di poter parlare con la badante. Lei, infatti, doveva andare alle Poste e prelevare un pacco. Tutto questo per lasciare da sola a casa l’anziana e mettere a segno il colpo.

Il truffatore alla porta

Ed è proprio qui, in questo momento, poco dopo le 14, che i truffatori hanno agito. Alla porta dell’anziana, rimasta sola perché la badante era uscita per andare alle Poste, si è presentato un uomo italiano, di circa 30 anni. Che è riuscito a entrare in casa, in camera da letto. E a rubare monili d’oro, tra collane e anelli, che la 95enne custodiva da tempo in un cofanetto. Gioielli preziosi, dal valore ancora da quantificare.

Le indagini

Dopo aver messo a segno il colpo, il truffatore è fuggito via. Alle Poste per la badante non c’era nessun pacco da ritirare e quando la donna è rientrata a casa ha capito che si trattava di una truffa: lei doveva andare via, l’anziana doveva restare da sola.

Sul posto la Polizia Scientifica e gli agenti del Commissariato Fidene, che ora dovranno fare chiarezza. E dare un volto e un nome ai truffatori, a quelli che con la scusa del finto nipote hanno raggirato una nonnina di 95 anni e l’hanno derubata.