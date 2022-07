Si finge il nipote e le ruba l’oro in casa: ennesima anziana truffata

Ha adocchiato l’anziana per un po’. Poi, con una scusa, è entrato in casa. “Nonnì sono tuo nipote, non ti ricordi di me?” L’anziana, mortificata, non sapeva che fare. E l’uomo, 42 anni, napoletano, l’ha convinta con qualche chiacchera spavalda, qualche dettaglio sulla sua famiglia. C’è voluto un attimo e già l’aveva in pugno.

Leggi anche: Roma, derubava le anziane con la truffa dei ‘figli in difficoltà’: arrestato 21enne pregiudicato

La truffa: ‘Sono esperto in arte orafa’

Si è spacciato come ‘il nipote esperto in arte orafa’. Ha convinto la vittima a riporre tutti i monili d’oro che aveva sul tavolo così che potesse pulirli con del liquido. La nonnina, senza esitare, l’ha fatto. Probabilmente è stata anche felice del gesto. L’uomo ha iniziato ‘la pratica’. Ovviamente, durata ben poco. Quando l’anziana si è allontanata per un secondo, il rapinatore è scappato. Non ha lasciato nessuna traccia. Solo la donna confusa, impaurita e disperata.

Le indagini

Il fatto è successo a Genazzano (RM), nello scorso mese di Maggio. Le indagini dei Carabinieri sono iniziate subito e, grazie alla visione dei sistemi di videosorveglianza, hanno prima individuato l’auto riconducibile a lui e successivamente l’autore del reato. La vittima l’ha riconosciuto subito.

Qui tutte le informazioni riguardo le truffe agli anziani.