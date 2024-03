Palpeggiamenti e molestie nei confronti di 12 alunne, professore sospeso nel Frusinate

Il docente è stato sospeso per un anno. Le presunte vittime delle violenze hanno raccontato l’accaduto alle famiglie, che hanno denunciato il professore.

Le adolescenti avrebbero subito molestie mentre si trovavano vicino al professore, durante le interrogazioni. I carabinieri hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione del docente, a cui è stato sequestrato il telefono cellulare.

Professore sospeso per molestie

Un docente di una scuola media di Sorano, provincia di Frosinone, è stato sospeso per un anno su richiesta del giudice per le indagini preliminari di Cassino. Il professore, insegnante di francese, è accusato di aver molestato 12 alunne, come riferisce Il Messaggero.

Le alunne avrebbero raccontato alle proprie famiglie quanto accadeva durante le ore di lezione del docente, che le avrebbe palpeggiate e molestate durante le interrogazioni. Sono quindi scattate le indagini. I carabinieri hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione del docente, a cui è stato sequestrato il telefono cellulare. I militari dovranno accertare il contenuto delle chat, per chiarire se si possa configurare il reato di stalking a carico del docente, che pare continuasse a sentire le alunne anche dopo le ore di lezione.