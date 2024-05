Paura per un bimbo di 3 anni: beve la varechina mentre la mamma pulisce casa

È stato solo per la prontezza dei sanitari del 118 che la curiosità di un bimbo di soli 3 anni non s’è trasformata in tragedia. Come succede spesso con i bambini così piccoli, basta solo un attimo di distrazione, ed ecco che ne hanno combinata una… E stavolta il piccolino di Frosinone ha rischiato grosso, ingerendo varechina.

La mamma era impegnata, come tutti i giorni, a svolgere le faccende domestiche. Il suo bambino le girava intorno e, quindi, riusciva a tenerlo sott’occhio. È, però, bastato un attimo perché il piccino si allontanasse per raggiungere il bagno, come riporta Il Messaggero, aprisse la bottiglia della varechina e la ingerisse. Il pianto del bimbo ha fatto accorrere la mamma che quando ha visto il contenitore aperto vicino al suo piccolo ha capito subito cosa era successo.

La donna è stata brava a mantenere il sangue freddo e a dare l’allarme permettendo ai sanitari del 118 di correre velocemente sul posto e far espellere al bambino il liquido ingerito, che per fortuna non aveva ancora avuto il tempo di raggiungere organi vitali. Una corsa contro il tempo che si è rivelata provvidenziale e ha salvato la vita al giovanissimo paziente che è stato poi caricato in eliambulanza per essere immediatamente trasferito all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Il bimbo è salvo, ma i medici del nosocomio capitolino lo sottoporranno a tutti gli accertamenti utili a verificare che l’ingestione della varichina non abbia comportato alcuna conseguenza. Nonostante il grande spavento, i medici del 118 sono riusciti a scongiurare un epilogo drammatico.