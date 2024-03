Pestato a sangue da un gruppo di giovani: grave un 12enne

Daniele Natalia, sindaco di Anagni, è intervenuto sulla vicenda, annunciando seri provvedimenti per il gruppo di adolescenti – già noti alle forze dell’ordine – che hanno picchiato il 12enne.

Il bambino è stato trasferito all’ospedale Bambino Gesù con il setto nasale fratturato e dovrà proseguire le cure nei prossimi giorni. Previsto anche un intervento chirurgico per la rottura dell’arcata superiore dei denti.

Dodicenne aggredito da un gruppo di bulli ad Anagni

Lo hanno accerchiato, aggredito e colpito con calci e pugni in pieno volto. La violenta aggressione, ai danni di un ragazzino di 12 anni, si è registrata lo scorso sabato sera ad Anagni, nel Frusinate. A denunciare l’increscioso episodio è stato il sindaco di Anagni, Daniele Natalia, che ha ricordato il caso di Willy Monteiro Duarte, il 21enne di Paliano ucciso nel settembre del 2020 a Colleferro, per aver tentato di difendere un amico.

La violenta aggressione ai danni del 12enne si è registrata in piazza Cavour, pieno centro cittadino. Un gruppo di ragazzi poco più grandi lo ha accerchiato e pestato, con calci e pugni al volto. Fortunatamente due turisti napoletani hanno impedito che la situazione degenerasse, correndo in aiuto della vittima. Il ragazzino è stato soccorso e trasferito all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Le sue condizioni sono in miglioramento, ma nella colluttazione ha perso tutti i denti dell’arcata superiore.

La denuncia del sindaco

Il primo cittadino di Anagni ha già annunciato seri provvedimenti per i bulli che si sono resi protagonisti di una tale violenza. Secondo Natalia, sarebbero già stati identificati. Si tratterebbe di giovanissimi già noti alle forze dell’ordine. La madre del 12enne ha già riferito di voler sporgere denuncia alle autorità competenti, mentre il sindaco ha comunicato che il caso sarà segnalato anche ai servizi sociali, perché “anche le famiglie dei ragazzi coinvolti dovranno rispondere di questa violenza inaudita.”

Il 12enne è stato dimesso dall’ospedale capitolino, ma nei prossimi giorni dovrà farvi ritorno per sottoporsi a un intervento chirurgico ai denti.