Precipita dal quarto piano: 24enne muore sul colpo

Nella tarda mattinata di oggi a Cassino, s’è consumata una tragedia. Un 24enne è precipitato dal quarto piano di una palazzina, all’incrocio tra via Verdi e via Leopardi, nel pieno centro della città.

Il 24enne è morto sul colpo e i soccorsi dei sanitari del 118 si sono rivelati vani. I medici accorsi hanno potuto solo costatarne il decesso, sembra verosimile che il giovane sia morto sul colpo.

Choc tra la gente presente al momento dei fatti

Choc e incredulità tra la gente che si trovava in zona proprio in quel momento. Diversi gli esercizi commerciali presenti sulla strada che è stata teatro dei fatti. Così come tante le persone che si trovavano a passare in quel momento. In tanti hanno assistito impotenti alla veloce sequenza.

Indaga la Polizia

Sul posto sono accorsi anche gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato e i militari della Compagnia dei Carabinieri che hanno avviato immediatamente le indagini sul posto. Alla Polizia spetta il compito di ricostruire l’accaduto.