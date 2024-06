Precipita dal terzo piano: paura per le sorti di una bimba di 7 anni

È volata giù dal terzo piano. Una bambina di 7 anni, poco dopo le 8 di stamattina, lunedì 17 giugno, è stata protagonista di un terribile incidente: è caduta giù dalla finestra del bagno, in una casa situata nella città di Sgurgola, in provincia di Frosinone.

I sanitari del 118 hanno attivato l’elisoccorso

Choc e terrore tra i familiari e i vicini della piccola che hanno temuto il peggio. Un volo da quell’altezza poteva davvero costarle la vita. Immediata la richiesta di aiuto e, in breve, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che, constatate le condizioni della bambina, hanno preferito allertare l’elisoccorso, atterrato in breve nell’are verde situata accanto allo stabile teatro dell’incidente.

Trasportata al Gemelli di Roma

Anche i Carabinieri si sono precipitati sul posto per verificare quanto era appena accaduto, persino il sindaco della cittadina ha voluto raggiungere la bimba per accertarsi delle sue condizioni di salute. Intanto i sanitari, dopo aver stabilizzato la piccola paziente, hanno provveduto al trasporto in un ospedale romano, al Policlinico Gemelli, dove le stanno somministrando le cure del caso. Per fortuna, sembrerebbe che la bambina non sia in pericolo di vita.