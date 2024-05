Rapina due studenti e fugge in bici: fermato da un Carabiniere fuori servizio

Due studenti sono stati minacciati mentre si trovavano alla stazione ferroviaria di Cassino in attesa dell’arrivo dell’autobus. Parole, quelle pronunciate da un 25enne, che hanno spaventato i due giovani i quali non hanno esitato a consegnargli quei pochi soldi che avevano nel portafogli. Magro bottino per il rapinatore che intascati dieci euro è salito in sella alla bici per darsi alla fuga.

Inseguito da un Carabiniere fuori servizio

Con in tasca il ‘bottino’ e dopo aver lasciato dietro di sé due giovani terrorizzati, il malvivente ha iniziato la sua corsa per le strade della città, ignaro che un Carabiniere fuori servizio, appartenente alla sezione Radiomobile della Compagnia di Cassino, aveva visto tutto e si era lanciato all’inseguimento.

La vicenda risale a venerdì 3 maggio 2024, ma non è la prima volta che giovanissimi vengono rapinati. Solo qualche giorno fa, sempre a Cassino, altri tre minori sono stati vittime di una tentata rapina.

Il militare ha raggiunto il fuggitivo e lo ha bloccato

In quest’ultima occasione le cose non sono andate come il rapinatore avrebbe voluto. Il militare libero dal servizio, dopo un breve inseguimento, è riuscito a raggiungerlo, bloccarlo e trattenerlo fino all’arrivo dei colleghi della Stazione di Vallerotonda. La refurtiva è stata recuperata e restituita agli studenti.

L’udienza di convalida

Al termine delle formalità di rito, il 25enne di origini campane domiciliato nella Città Martire, volto già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. E il giudice del Tribunale di Cassino ha convalidato l’operato dei Carabinieri e riconfermato la misura della “libertà vigilata” presso una struttura terapeutica sita nel cassinate.

Prosegue l’impegno quotidiano degli uomini e delle donne della Compagnia Carabinieri di Cassino per la prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità