Seminudo e armato di bastone semina il panico tra la gente: fermato dai Carabinieri

Momenti di panico in una piazza cittadina, dove un uomo mezzo nudo si aggirava armato per strada. Il soggetto, di origine straniera, ha cominciato a dimenare un bastone che teneva tra le mani, minacciando di picchiare gli altri cittadini presenti nella stessa piazza o di vandalizzare le auto in sosta nella zona. Atteggiamenti che hanno spinto gli stessi residenti ad avvertire subito le Forze dell’Ordine.

Panico per strada: le minacce dell’uomo seminudo

Un uomo nordafricano avrebbe creato momenti di paura all’interno di viale San Domenico, nel Comune di Sora. Il soggetto, probabilmente sballato dall’alcol o addirittura sostanze stupefacenti, avrebbe dato in escandescenza e cominciato a creare disordini all’interno della piazzetta interna alla città. Un momento di grande pericolosità, considerato come l’uomo, peraltro nudo, girava armato di bastone tra le proprie mani.

Le minacce alle persone presenti in viale San Domenico

Chi ha visto questa scena, oggi pomeriggio, parla di un esagitato che cercava motivi per litigare e venire alle mani. Si avvicinava con fare minaccioso, urlando “perchè mi guardi?” e brandendo una mazza di legno tra le proprie mani. Una scena che ha fatto paura alle persone, soprattutto le signore presenti nella piazza, che da subito hanno abbandonato la strada insieme a bambini e anziani.

Il fermo dell’uomo ubriaco

Solo il tempestivo intervento dei Carabinieri, insieme ai sanitari del 118, hanno evitato che l’episodio potesse degenerare in una situazione di violenza verso altre persone. L’uomo, dopo essere stato circondato con non poca fatica, è stato bloccato. Si stava dirigendo a piedi per altre zone della cittadina volsca, minacciando passanti e anche quegli automobilisti che passavano per la strada dove si trovava. Dopo essere stato fermato dai militari dell’Arma dei Carabinieri, i sanitari del 118 hanno riscontrato come l’uomo fosse in un forte stato confusionale. Condizione probabilmente dettata dal forte abuso di alcol della stessa persona.