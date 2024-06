Si schianta con la moto contro un muro: perde la vita il 38enne Emilio Locatelli

Tragedia nella notte a Rocca d’Evandro, un uomo ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro un muro di cinta. A perdere la vita è il 38enne di Sant’Ambrogio sul Garigliano, Emilio Locatelli. Purtroppo l’uomo stava percorrendo una strada secondaria del Comune, via Casamarina, situata a confine tra il Lazio e la Campania, quando è stato vittima dell’incidente.

La scoperta del corpo del 38enne solo stamattina

Nessuno si è reso conto di quanto era successo fino a stamattina, sabato 1 giugno, quando è stato trovato da alcuni operai che si sono trovati a passare proprio per quella strada, via Querceto. Purtroppo il rinvenimento dell’uomo è avvenuto quando per il 38enne non c’era già più nulla da fare.

Sul posto sono accorsi i Carabinieri che hanno svolto i rilievi utili a stabilire cosa sia avvenuto nella notte appena trascorsa, mentre il corpo del motociclista è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale di Cassino, il Santa Scolastica.

La morte del 38enne ha sconvolto la comunità

La notizia ha sconvolto la comunità, visto che l’uomo aveva trascorso le ore che hanno proceduto la tragedia in piazza a Sant’Ambrogio, insieme a conoscenti e amici, e in seguito era stato in un pub di Rocca d’Evandro, per dirigersi, infine, da solo in moto verso casa, dove viveva con la mamma.

I messaggi sui social di conoscenti e amici

Tanti i messaggi sui social di conoscenti e amici. ‘Amico mio stupendo, ma che cavolo è successo. Mi hai lasciato senza parole! Sarai sempre il mio orsacchiotto preferito, ti voglio bene!! Fai buon viaggio’ e anche: ‘Buon viaggio amico mio’