Sparatoria a Frosinone: un morto e tre feriti

Sparatoria a Frosinone, in pieno centro. Una lite tra due bande rivali è finita a colpi di pistola, con un morto e tre feriti. Un bilancio allarmante che spaventa cittadini e forze dell’ordine che sono accorse tempestivamente sul posto.

I fatti

A indagare su quanto avvenuto poco prima delle 19 e 30, ieri sera, sabato 9 marzo, sono gli uomini della Squadra Mobile di Frosinone. Una serata tra amici da trascorrere al bar e poi l’arrivo di altri due uomini a bordo di una Lancia Ypsilon. Scesi dall’auto i due hanno iniziato a sparare verso i quattro uomini seduti, poi sono fuggiti a piedi. Tutti e quattro sono stati colpiti dalla rapida sequenza di colpi, uno è caduto a terra, mentre gli altri hanno cercato riparo. Sembra sia questa la dinamica dei fatti sui quali sta indagando la Polizia che, oltre a ricostruire i fatti, sta cercando il movente dell’aggressione che si è consumata nel centro della città in un orario in cui ancora tanta gente è in giro.

Un uomo è stato portato in Questura nella serata di ieri

Sembrerebbe che lo scontro sia avvenuto tra due gruppi di stranieri, albanesi, è uno dei quattro feriti, quello raggiunto al collo da un proiettile, è morto sul colpo, gli altri sono rimasti seriamente feriti. Le indagini sembra, però, abbiano già avuto sviluppi positivi, perché nella stessa serata di ieri, un uomo è stato portato in Questura per essere sentito.

La Polizia esamina i video

In aiuto agli investigatori le telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Dalle immagini gli investigatori potrebbero avere già un identikit degli aggressori. La paura a Frosinone è tanta. Il Comitato per l’ordine e la sicurezza è al lavoro insieme al Prefetto di Frosinone e il Sindaco.