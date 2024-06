Tragedia sull’A1, si ribalta con l’auto e finisce in un canale di scolo: morto un 68enne

Nella tarda mattinata di oggi, lunedì 17 giugno, un 68enne di Frosinone si trovava alla guida della sua Honda Jazz sull’A1, al chilometro 68, tra Piacenza sud e Fiorenzuolo, quando ha perso il controllo e s’è ribaltato in un canale al lato della carreggiata. L’uomo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Sul posto Polizia stradale, 118 e auto medica

Immediata la corsa dei soccorsi. Sul posto in una manciata di minuti sono arrivati gli uomini della Polizia stradale, gli operatori sanitari del 118 e anche un’auto medica nel disperato tentativo di salvare la vita del 68enne. Nonostante l’impegno profuso, però, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Dai primi rilievi sembra sia morto sul colpo.

Code e rallentamenti

L’autostrada ha registrato code e rallentamenti a causa delle attività degli operatori di soccorso per rimuovere la salma e il mezzo incidentato e cercare di riscostruire la dinamica dell’incidente. Al momento non è possibile escludere che il 68enne abbia avuto un malore proprio mentre si trovava alla guida della propria auto. Ma si tratta d ipotesi che dovranno essere avvalorate dalle indagini.