Tragica scoperta, 16enne trovata morta dalla mamma

Choc e dolore a Veroli, dove dalle prime ore di stamattina viaggia veloce sui social la notizia della morte, nel pomeriggio di ieri, martedì 4 giugno, di una 16enne. A fare la tragica scoperta sarebbe stata la mamma che ha allertato immediatamente i soccorsi.

La macchina dei soccorsi è stata velocissima. In breve sul posto sono arrivati di Carabinieri, un’ambulanza, un’automedica ed è persino atterrata un’eliambulanza. I soccorritori erano pronti a fare di tutto pur di salvare quella giovane vita. Purtroppo, quando, l’elicottero è stato visto ripartire vuoto, è stato chiaro che per la 16enne non c’era stato nulla da fare.

Sgomento tra familiari, amici e conoscenti della 16enne

L’impegno profuso dai soccorritori, però, si è rivelato vano. La ragazza non ce l’ha fatta, gettando la frazione di Santa Francesca, nella quale la giovane viveva, nello sgomento. Uno choc per i familiari, ma anche per chi la conosceva bene e aveva imparato a volerle bene non solo per la sua innegabile bellezza, ma per la sua dolcezza, il suo amore per la musica e la sua capacità di regalare un sorriso a chiunque incontrasse sul suo cammino.

I Carabinieri indagano sull’accaduto

Ora spetta ai Carabinieri indagare sull’accaduto, stabilire cosa sia successo, non potendo escludere che si sia trattato di un gesto volontario. I militari dovranno scavare nella vita della 16enne per verificare, qualora di suicidio si sia trattato, cosa affliggesse la ragazza.

I messaggi di dolore sui social

Tantissimi i messaggi che si susseguono sui social. Tra tanti: “Non avrei mai voluto sentire questa tremenda notizia che ha sconvolto la tua famiglia, la nostra intera contrada. Sì, il nostro Comune ha perso una concittadina meritevole, una fanciulla in piena gioventù. Una ragazza che non abbiamo capito…”.