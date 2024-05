Tragico incidente nella notte: 45enne cade dallo scooter e muore

Tragedia nella notte, un 45enne, Antonio Porretta, è rimasto vittima di un incidente mentre stava facendo ritorno a casa. L’uomo stava percorrendo via Cellaro, a Sora in provincia di Frosinone, in sella al suo scooter Honda, quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, è caduto rovinosamente a terra.

La corsa di Carabinieri e sanitari del 118

Mancava qualche minuto alle 3 della scorsa notte, tra martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio, quando s’è verificato il drammatico incidente. In breve, chiamati da un passante, sono accorsi sul posto i Carabinieri della locale Compagnia e i sanitari del 118 che, nonostante i tentativi per rianimare il 45enne non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro

La salma è stata trasportata all’ospedale di Sora a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà decidere se nominare un medico legale per effettuare eventuale esame autoptico oppure restituirla ai familiari per la celebrazione del rito funebre. Mentre spetta ai Carabinieri stabilire quale sia stata la dinamica dell’incidente mortale.