Prima prova a rubare la marmitta, poi si mette alla guida senza patente: denunciato 20enne

Trovato in auto con un seghetto che solitamente viene usato per asportare le marmitte delle autovetture. ‘Beccato’ dai carabinieri il ragazzo, un 20enne di Castel Volturno — è stato denunciato. Ma non solo, il giovane si era messo alla guida dell’autovettura anche se non aveva mai conseguito la patente di guida.

Leggi anche: Guidano ubriachi e sotto l’effetto di droga, denuncia e ritiro di patente per 3 uomini

I controlli dei Carabinieri

I controlli dei Carabinieri, effettuati dalla Compagnia di Formia, si inseriscono in una più ampia operazione di prevenzione dei reati i genere mettendo l’accento su quelli inerenti il furto delle marmitte catalitiche. A seguito delle operazioni, la Tenenza carabinieri di Gaeta ha denunciato un ragazzo di 20 anni di Castel Volturno per essere stato sorpreso alla guida di un’autovettura, sebbene sprovvisto di patente di in quanto mai conseguita. Ma non solo, il ragazzo è stato trovato in possesso di un seghetto alternativo elettrico solitamente utilizzato per la commissione della specifica tipologia di reato.