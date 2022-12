Christmas Village a Palombara: date, orari ed eventi in programma

Nei giorni del 17 e del 18 dicembre 2022, nel comune di Palombara Sabina, storico centro medievale a pochi chilometri da Roma, le strade del centro storico si illumineranno con i colori e i sapori del Natale, in occasione dell’evento Palombara Christams Village. L’evento, organizzato dall’Associazione Strangedays e patrocinato dal Comune di Palombara Sabina e dall’Azienda Speciale Territoriale, si svolgerà da Piazza vittorio Veneto, ovvero la piazza principale dell’antico borgo, fino a Piazza IV Novembre dove, dalle 10 di mattina fino a notte, bancarelle con prodotti di artigianato, dolci, prodotti tipici locali, vini, pasta e carni prelibate, faranno da sfondo a spettacoli di ogni genere: dalla musica dal vivo, i tradizionali zampognari natalizi, dalla sfilata del complesso bandistico della Città di Palombara Sabina, ai suoni straordinari dei gong.

Il Christmas Village di Palombara Sabina

La festa è pensata per allietare grandi e piccoli, ricreando l’atmosfera magica del Polo Nord, ma con lo sfondo di uno dei borghi medievali più belli d’Italia. Babbo Natale e le sue carrozze trainate da cavalli, sarà a disposizione per una passeggiata nel centro storico, pronto a farsi fotografare con i suoi splendidi cavalli vestiti a festa per l’occasione. Per i bambini sono previsti numerosi laboratori artistici e didattici, aperti dalle 10 alle 18 dove i più piccoli potranno cimentarsi nella decorazione dai biscottini allo zenzero insieme agli chef della Scuola Alberghiera di Palombara Sabina, partner dell’evento.

Dalle letterine di natale, alle cartoline da far recapitare a parenti e amici , firmate proprio da Santa Claus. Dai lavori con la pasta di sale coordinati dall’Associazione la via Spiritosa. agli addobbi per l’albero da personalizzare, i più piccoli potranno trascorrere una giornata all’insegna della rievocazione di tutto ciò che di più bello rappresenta questo magico momento dell’anno. Un grande albero dove i bambini potranno appendere le decorazioni dipinte e firmate da loro stessi, farà da sfondo alla manifestazione.

Street food e birre artigianali

E infine lo street food e le birre artigianali, insieme al vin brulé e alla cioccolata calda, saranno i protagonisti della locanda degli Elfi, diffusa in piazza Vittorio Veneto, la stessa piazza dove la domenica pomeriggio gli Elfi volanti, esperti arrampicatori dell’Edilizia Acrobatica, partner dell’iniziativa, scenderanno dai tetti dei vecchi palazzi del borgo con le loro corde fatate per distribuire caramelle a tutti i bambini.

Le guide esperte dell’Associazione Strangedays, saranno poi a disposizione in entrambe le giornate per le visite al Castello Savelli, aperto in occasione dell’evento. Il castello più grande del Lazio, con i suoi affreschi, il meraviglioso giardino, i segreti più incredibili, potrà essere visitato attraverso i sapienti racconti dei nostri ragazzi. Sabato 17 e domenica 18 Dicembre 2022 dalle 10 in poi, a Palombara Sabina, un mondo antico e incantato aprirà le sue porte magiche alla scoperta delle più affascinanti tradizioni del Natale.