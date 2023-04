Morte Salvatore Cundari, sequestrata la villetta dove perse la vita l’elettricista

È stata sequestrata la villetta dove perse la vita Salvatore Cundari, elettricista 65enne morto mentre era sul lavoro. Le prime indagini fatte dalla Procura, avrebbero ipotizzato come l’uomo sia morto cadendo da una scala mentre era impegnato a sistemare un impianto elettrico. È plausibile, vista la faccenda, come su quell’impianto si sia verificato un corto circuito, con una scossa che avrebbe colpito l’uomo, o almeno fatto cadere dalla scala, portandolo alla conseguente morte.

Sequestrata la villetta dove morì Salvatore Cundari

Il signor Cundari era residente nella zona di Guidonia Montecelio. Si tratta di una delle ultime vittime di morte sul posto di lavoro, con il suo decesso che è avvenuto in una villetta di Marcellina (in provincia di Roma) nel pomeriggio del 4 aprile 2023. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, l’uomo sarebbe precipitato da una scala dall’altezza di tre metri. Impattando al suolo, sarebbe morto sul colpo. Ma cosa lo ha fatto cadere? Errore umano, oppure un inaspettato corto circuito?

Al momento, l’autorità giudiziaria ha posto il sequestro della villetta. Proprio questa dinamica della caduta, dovrò essere chiarito dagli inquirenti. Capire se questa morte poteva essere evitata, se l’uomo poteva sarebbe potuto salire su quella scala oppure no. La casa dov’è avvenuta questa tragedia, si trova a via della Stazione, nel Comune di Marcellina.

Le ipotetiche dinamiche dell’incidente

Oggi, per gli inquirenti, qualsiasi pista è valida. Ieri pomeriggio il signor Salvatore Cundari era sopra una scala molto grande, stimata dalle prime indagini intorno a 3.5 metri di altezza. Qui, per qualche motivo da capire e accertare, sarebbe caduto. Una caduta devastante, considerato come l’uomo sia atterrato sulla testa e morto probabilmente sul colpo. Ma la provvisoria dinamica della caduta, fa montare ulteriori dubbi su questa morte bianca. Infatti, l’uomo sembrerebbe cadere a peso morto dalla scala, non facendo addirittura nulla per proteggere la propria testa. Ma queste sono ipotesi, con le reali valutazioni che verranno date solamente dall’autopsia e il proseguo delle indagini.