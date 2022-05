Ricercato per rapina a mano armata si nascondeva in una soffitta a Guidonia: stanato dalla Polizia

Blitz all’alba della Polizia di Stato a Guidonia che ha permesso di stanare un 46enne italiano ricercato da tempo per rapina a mano armata. L’uomo è stato individuato al termine di una meticolosa attività di indagine e tratto in arresto.

Arrestato rapinatore italiano a Guidonia

Nello specifico gli investigatori sono venuti a conoscenza del nascondiglio del 46enne, rintracciato all’interno di un’abitazione di fortuna, ricavata dentro un’ex soffitta in località Albuccione (Guidonia). Gli agenti, come detto, si sono quindi presentati all’alba e hanno sorpreso l’uomo in compagnia di un conoscente.

Denunciato per spaccio

All’interno dell’abitazione è stata sequestrata anche una pianta di marijuana coltivata all’interno di un vaso di terracotta. L’uomo, denunciato anche per detenzione ai fini di spaccio, dovrà espiare in tutto 4 anni e 12 giorni di reclusione per rapina a mano armata.