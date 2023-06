«Aiuto, c’è un serpente in spiaggia»: paura tra i bagnanti, è giallo sulla sua provenienza

Strisciava tra lettini e gli ombrelloni. La sua presenza non è certamente passata inosservata ai bagnanti che tutto si aspettavano di trovare in spiaggia fuorché un serpente dal colore rosso. Il ritrovamento del rettile è stato effettuato a Ladispoli. Si tratta di “Pantherophis Guttatus”, meglio conosciuto come serpente del grano. L’esemplare, rifugiatosi poi sotto ad una barca capovolta, è stato recuperato dalle guardie zoofile del Nogra.

Il ritrovamento del serpente in spiaggia

Questo esemplare di rettile appartiene alla famiglia dei colubridi e vive negli Stati Uniti. Resta dunque un mistero come sia finito in Italia, sulla spiaggia romana di Ladispoli. Inizialmente si riteneva fosse sfuggito al padrone che lo teneva in casa così, le guardie ambientali hanno lanciato un appello per ritrovare il proprietario: “Chi lo riconoscesse può contattarci al seguente n°3922564772”. Ora, in merito al ritrovamento emergono due ipotesi: la prima è che il proprietario lo abbia portato con sé in spiaggia e adesso non ha il coraggio di riprenderselo e la seconda invece riguarda un possibile abbandono dell’animale. Al momento quindi non si sa come l’animale sia finito sull’arenile capitolino ma sta di fatto che la paura dei bagnanti è stata tanta. Tuttavia, l’esemplare è apparso docile, in quanto è andato a rifugiarsi sotto una barchetta capovolta mentre ora è al sicuro nelle teca degli uffici delle Guardie Zoofile.

I serpenti in case e giardini

Nel frattempo, cresce la presenza di rettili nelle case e nei giardini. Infatti, i biacchi anche se sono innocui, sempre più numerosi, possono spaventare chi improvvisamente si trova uno di questi animali di fronte. L’ultimo caso di ritrovamento è stato effettuato a Cerveteri, dove un rettile è stato morso da un cane in giardino: per quattro giorni è rimasto attorcigliato intorno a un vaso. Il proprietario non riusciva a capire come mai il cane abbaiasse in continuazione, poi il ritrovamento del rettile.