Cerveteri, statua della Madonna di Medjugorje rubata: i Carabinieri la trovano e la restituiscono

Qualche giorno fa la statua della Madonna di Medjugorje è stata rubata dalla Chiesa Santissima Trinità di Cerveteri. I carabinieri hanno proceduto a indagini lampo e già oggi hanno potuto restituire il busto della Vergine che per la comunità parrocchiale aveva un valore religioso, più che economico.

La restituzione stamattina

Questa mattina, alla presenza del Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, del comandante della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia Mattia Bologna e del Luogotenente dei Carabinieri della Stazione di Cerveteri Giuseppe Castellitto, la riconsegna nelle mani di Padre Mario, Parroco della Chiesa.

I complimenti del Sindaco agli uomini dell’Arma

A complimentarsi con l’Arma dei Carabinieri e con la Compagnia, è direttamente il Sindaco, che dichiara: “Non appena si è verificato il furto, gli uomini dell’Arma si sono immediatamente attivati per fare luce sull’accaduto. Il ritrovamento, fortunatamente per la Parrocchia e per i numerosissimi fedeli, è stato davvero rapido e da questa mattina la statua è ritornata al suo posto, in Chiesa. Al Comandante di Compagnia Mattia Bologna, al Luogotenente Castellitto e a tutti gli uomini e donne della stazione locale, il mio più sincero ringraziamento per il lavoro svolto e per la dedizione e passione con le quali ogni giorno indossano la divisa al servizio del territorio e dei cittadini tutti”.

“Allo stesso modo – prosegue il Sindaco – rivolgo un affettuoso saluto a Padre Mario della Parrocchia Santissima Trinità, perché il suo incarico nel nostro territorio continui a tenere unita la nostra collettività”.

Il primo cittadino pensa si sia trattato di un atto vandalico o di una bravata

“Vogliamo credere – conclude la Gubetti – che si sia trattato di un atto vandalico o di una semplice bravata. Azioni che in ogni caso, condanno con forza e che spero non si ripresentino più. Si è comunque trattato di un gesto che ha offeso fortemente i valori di una intera comunità, trovatasi incredula e smarrita nel non trovare più la statua della Madonna di Medjugorje, dallo scarso valore economico, ma di grande interesse per la devozione dei fedeli”.