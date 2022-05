Elezioni Cerveteri 2022: chi sono i candidati a Sindaco, le liste dei consiglieri e quando si vota per le amministrative

Elezioni Cerveteri 2022, è partito ufficialmente il countdown per le amministrazioni che saranno chiamate a decidere il futuro politico della città per i prossimi 5 anni. Fra poco meno di un mese, infatti, i cittadini saranno chiamati alle urne per decretare il successore di che sta per terminare la legislatura.

Quando si vota a Cerveteri per le amministrative di Giugno

Le elezioni amministrative sono in programma a Cerveteri il prossimo 12 giugno 2022. L’eventuale ballottaggio è invece previsto per domenica 26 giugno 2022. Va ricordato che quest’anno saranno circa mille i comuni chiamati ad eleggere un nuovo Sindaco. Per i centri con più di 15.000 mila abitanti è previsto un ballottaggio dopo due settimane se nessuno dei candidati dovesse riuscire ad ottenere la maggioranza.

Sono invece ventiquattro i capoluoghi di provincia interessati dalla tornata amministrativa. Tra questi, presenti anche quattro capoluoghi di regione: Genova, L’Aquila, Catanzaro e Palermo.

Chi sono i candidati a Sindaco delle comunali di Cerveteri 2022

Numerosi gli esponenti e i partiti politici che hanno annunciato la loro candidatura nei giorni scorsi. È una corsa a tre quella che si gioca a Cerveteri nelle prossime amministrative. Nella fattispecie, sono 379 i candidati al consiglio comunale e 16 liste a sostegno dei rispettivi candidati a sindaco. Ecco chi sono gli aspiranti sindaci e le relative liste dei consiglieri.

1) Anna Lisa Belardinelli è sostenuta da liste: Belardinelli Sindaco, CivicaMente, #io sto con Cerveteri, Nuova Cerveteri, Uniti per Cerveteri.

Lista consiglieri Belardinelli Sindaco

Wilma Pavin

Gianluca Paolacci

Patrizia Bettinelli

Luciano Romeo

Laila Aronica

Michael Rosselli

Anna Andreozzi

Alessandro Cavedal

Angela D’Anna detta Tytti

Fabrizio Ferri

Paola De Palma

Giampiero Giardini

Patrizia Lo Bartolo

Alessio Mizzon

Barbara Murgia

Riccardo Pintus

Fulvia Mustè

Luigi Rizzuto

Antonietta Sacco

Domenica Stella detto Nico

Laura Pinto

Emiliano Teodori

Veronica Longo

Cristina Petacchiola.

Lista consiglieri CivicaMente

Alessandro Magnani

Marianna Loredana Sorrentino

Marco Mai, Roberta Bodecchi

Alessandro Benedetti

Daniela Petkoff,

Valerio Iammartino

Manola Papini, Mauro Lisi

Loredana Angelini

Fabrizio Marciano

Maria Luisa Scatigna

Gianluca Malservigi

Laura Amasio

Fernando Farina

Cristina Erba

Alessandro Serrani

Roberto Di Napoli

Elisa Bellucci

Lorenzo Romanelli

Giorgia Mancini

Francesco Cavallo

Lista consiglieri #Io sto con Cerveteri

Roberta Arseni

Khalid Aboujid

Alessandro Bolli

Daniela Campoli

Roberta Cinagli

Simone De Michele

Valentina Flacchi

Annamaria Funari

Marcello Frosi

Valerio Filippi

Alessandro Fondate

Gianluca Frittellini

Simonetta Gullaci detta Simo

Katiuscia Loreti

Laura Luzzi

Riccardo Lotti

Pamela Monaldi

Ilaria Pederiva

Francesca Sergi

Claudio Stefani Ylenia Tosca Saddi

Alessandro Tisci

Antonella Umiliaco

Giovanni Villani

Lista consiglieri Uniti per Cerveteri

Alessio Catoni

Alessio Benedetti

Silvana Toriello

Germano Martini

Barbara Riccucci

Andrea Lori

Pamela Pitzolu

Marcello Magliocchetti

Rossella Mecucci

Roberto Antonelli

Annarita Cola

Mariam Ivan Gheorge

Giovanna Reitano

Massimiliano Parrucci

Chiara Colella

Antonio Riccioni

Candido Sergente

Ugo Scorcelletti

Massimiliano Marcucci

Giada Cantalini

Adriano Celsi

Luciana Qualeatti

Lista consiglieri Nuova Cerveteri

Luca Piergentili

Claudio Sciommeri

Adriana Popa

Raffaele De Salvatore

Irene Vallenari

Paolo Michele Maria Maniscalco detto Paolo

Mariangela Cassanelli

Fabrizio Nusca

Barbara Canti

Valeria Ciliberto

Katarzyna Konon Chylinska detta Caterina

Christian Proietti

Amalia Maiorini

Biagio Palladino

Giovanni Piovano

Graziano Pispico

Emma Maria Sese

Luciano Ricci

Erica Rondinelli

Elisa Corsaletti

Marco Ruzzetti

Maddalena Serinaldi

Danilo Seliquini

Ana Maria State

2) Gianni Moscherini è sostenuto da 6 liste: Forza Italia, Lega, Fratelli D’Italia, Capacità a passione con Lamberto, Con Brazzini per Moscherini e Trasparenza e legalità.

Lista consiglieri Capacità e Passione con Lamberto

Lamberto Ramazzotti

Massimiliano Bartocci

Chiara Biagi

Gaspare Capparoni

Rita Catalani

Laura Celio

Micaela Cerbara

Tiziana Chiese

Catiuscia Chirieletti

Francesco Coletta

Anna Maria D’Addabbo

Olga De Falco

Andrea Donati

Remo Ferretti

Mariangela Lamanna

Michela Mezzopane

Matteo Parise

Manuela Petronio

Viviana Pisanelli

Giovanni Polidori

Fabio Polucci

Monica Recchia

Anna Rita Salvatori

Emiliana Surico

Consiglieri lista Con Brazzini per Moscherini

Antonio Brazzini

Francesco Canicossa

Eleonora Cifani

Denis Da Lozzo

Nicola De Chiara

Paola De Ciutiis

Maurizio Falconi

Domenico Grassetti

Ahron Lucantonio

Luciano Lucci

Emanuele Marconato

Vittoria Marini

Massimo Michisanti

Mihaela Raluca Monda

Luisa Mongiovì

Laura Montesi

Massimo Moroni

Candida Pittoritto

Michela Pompili

Daniela Sartori

Federica Sebastiani

Simona Straino

Matteo Tirabassi

Barbara Troiani

Consiglieri lista Forza Italia

Cristiano Vella

Paolo Bergami

Fabio Bonfili

Ilaria Bruognolo

Roberto Carnevale

Luca Danelli

Fulvio Di Berardino

Domelita Di Maggio

Gabriele di Palma

Alessandra Feduzi

Angelo Feleppa

Antonino Grimaldi

Mauro Lanza

Antonio Mastroianni

Piero Moscardini

Nadia Moscatiello

Emanuela Orlando Conti

Andreea Malina Pastrascu

Barbara Pecorelli

Paolo Ravarino

Barbara Segimiro

Antonino Uroni

Emanuele Vecchiotti

Damiano Volpe

Consiglieri lista Fratelli d’Italia

Nicolò Accardo

Valentina Allevi

Giovanni Ardita

Riccardo Bettelheim detto Trenta

Daniela Biscetti

Luigino Bucchi

Veronica Castelletti

Luigi Coviello

Gian Nicola Cuscianna

Marco De Angelis

Fabio Delle Chiaie

Francesco Di Giulio

Noemi Di Lorenzo

Paola Ferraiuoli

Cristina Mazzocchi

Massimo Nanni

Jessica Pariciani

Maria Silvia Pelliccioni

Giuseppe Piscitello

Francesco Rinaldi

Luca Tancioni

Riccardo Viscusi

Francesco Vitolo

Manuela Volpini

Consiglieri lista Lega

Roberto Menasci

Valentina Zaki

Daniela Rum

Nicola Ciarciaglino

abiana Insolda

Giulia Straulino

Gianluca Crippa

Luisa Ranieri

Daniela Magro

Eraldo Lazzarini

Simone Chiappini

Arianna Di Benedetto

Giulia Tantone

Dos Santos Felizardo Patricia Isabel Mendes detta Tita

Asia Dall’Asta

Franca Pia Stella

Domenico Savarese

Roberto Guanci

Massimo Palmieri

Pietrino Mameli

Amedeo Abati

Carola Ancona

Lorella Santucci

Walter De Santis

Consiglieri lista Trasparenza e Legalità

Aldo De Angelis

Lorella Anzimani

Salvatore Orsomando

Alessandra Ceripa

Diego Albano

Vincenzo Castellano

Roberto Cavedale

Maria Carmela Cecaloni

Jane Ciaffi, Costantino Collacciani

Alessandra Ferrero

Corrado Gilardi

Enrico Luchetti

Egidio Matano

Renato Messina

Giacomo Molinari

Daniele Morbidelli

Stefania Nania

Francesca Oliva

Licia Petronio

Gaia Pezzotti

Erika Santucci

Giammarco Silveri

Joshua Storelli.

3) Elena Gubetti è sostenuta da 5 liste: Partito democratico, Noi per Cerveteri- La voce dei consumatori, Governo Civvo per Gubetti Sindaco, Anno zero- Europa Verde, Cerveteri Domani per Gubetti Sindaco.