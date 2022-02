Ladispoli, da oggi tasse e tributi si gestiscono anche online: ecco come fare

Niente più appuntamenti o file per andare di persona all’ufficio tributi per verificare quale sia la propria posizione o per presentare un’istanza. Da oggi a Ladispoli le richieste o le verifiche possono essere gestite in maniera totalmente autonoma semplicemente collegandosi online al portale del Comune.

I cittadini potranno così consultare e gestire, in modo completamente autonomo e gratuito, la propria posizione contributiva ed avere a disposizione on-line la propria scheda personale relativamente alle imposte di spettanza comunale. A renderlo noto l’assessore al bilancio Claudio Aronica. “Il Comune di Ladispoli, nell’ottica del perseguimento dell’interesse pubblico, intende mettere a disposizione dei contribuenti un innovativo strumento per il cittadino che si propone quale nuova interfaccia web con l’Ufficio Tributi Comunale”.

Ladispoli, l’ufficio tributi diventa online: ecco come fare

I cittadini, per poter visionare la propria posizione, dovranno collegarsi al Portale web dedicato sul sito istituzionale del Comune (www.comunediladispoli.it).

“Dal sito istituzionale i contribuenti – ha spiegato Aronica – collegandosi alla sezione SERVIZI TRIBUTARI potranno consultare e conoscere la propria posizione tributaria/debitoria, presentare istanze (denunce originarie e di variazione, richieste di rateizzazione, istanze di rimborso, richieste di riduzione etc) e calcolare ed effettuare pagamenti”. L’accesso al servizio è possibile autenticandosi tramite SPID, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), TS-CNS (Tessera sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta di identità elettronica)